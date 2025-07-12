529 Yıllık Vakıf Geleneği: 52 Çocuk için Sünnet Şöleni

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Sultan II. Bayezid Vakfı’nın 529 yıllık vakfiye hayır şartı doğrultusunda Kayseri’de ihtiyaç sahibi ve öksüz-yetim çocuklara yönelik anlamlı bir sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Şehrin manevi mimarlarından olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’nde başlayan program, semazen gösterisi ve ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle manevi bir atmosferde açıldı. Sünnet edilen 52 çocuk, klasik otomobiller eşliğinde şehir turuna katılarak halkın da ilgi odağı oldu. Programın devamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde sünnet çocuklarına ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu; çocuklara çeyrek altın ve bisiklet hediye edildi. Gün boyunca çeşitli etkinliklerle çocukların ve ailelerinin mutluluğu paylaşıldı.

Programa; Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, PTT Kayseri Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Yavuz Karaçavuş ve MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın katılım sağladı.

Bu anlamlı organizasyonda katkı sunan Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşatma Derneği’ne, klasik araçlarıyla çocuklara unutulmaz anlar yaşatan EKOD (Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği)’ne, desteklerini esirgemeyen hayırsever sponsorlarımıza ve özveriyle çalışan tüm personelimize gönülden teşekkür ederiz hayır şartı doğrultusunda Kayseri’de ihtiyaç sahibi ve öksüz-yetim çocuklara yönelik anlamlı bir sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Şehrin manevi mimarlarından olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’nde başlayan program, semazen gösterisi ve ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle manevi bir atmosferde açıldı. Sünnet edilen 52 çocuk, klasik otomobiller eşliğinde şehir turuna katılarak halkın da ilgi odağı oldu. Programın devamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde sünnet çocuklarına ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu; çocuklara çeyrek altın ve bisiklet hediye edildi. Gün boyunca çeşitli etkinliklerle çocukların ve ailelerinin mutluluğu paylaşıldı.

Programa; Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, PTT Kayseri Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Yavuz Karaçavuş ve MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın katılım sağladı.

Bu anlamlı organizasyonda katkı sunan Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşatma Derneği’ne, klasik araçlarıyla çocuklara unutulmaz anlar yaşatan EKOD (Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği)’ne, desteklerini esirgemeyen hayırsever sponsorlarımıza ve özveriyle çalışan tüm personelimize gönülden teşekkür ederiz