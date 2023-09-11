538 polisle 'huzur ve güven' uygulaması

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 538 personelle yapılan Huzur ve Güven Uygulamalarında 8 aranan şahıs yakalandı.

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  • 11.09.2023 11:24
  • Güncelleme: 11.09.2023 15:57
538 polisle 'huzur ve güven' uygulaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 538 personelle yapılan Huzur ve Güven Uygulamalarında 8 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru sağlama adına 538 personel ve 38 ekiple uygulama yaptı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda; 5 bin 550 şahıs ve bin 495 araç sorgulanırken, 8 aranan şahıs yakalandı. 5 araç trafikten men edilirken, 2’si abartı egzozdan olmak üzere 72 araca para cezası uygulandı.

Ekipler, yüksek sesle canlı müzik yapan 2 işyerine idari işlem yaparken, 1 şahsa kurusıkı tabanca bulundurmaktan idari işlem uyguladı.

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İHA

Kayseri Gündem
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