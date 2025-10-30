558 bin 360 anneye toplam 5,86 milyar TL destek sağlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekim ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, doğum yardımı ödemeleri kapsamında bugüne kadar 558 bin 360 anneye toplam 5,86 milyar TL destek sağlandığı belirtildi.