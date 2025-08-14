562 sürücüye yüksek ses müzik dinlemekten cezai işlem
Kayseri'de polis ekiplerince abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 526 sürücüye cep telefonu, 562 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 405 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak ve 295 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 82 araç-sürücüye alkollü araç kullanmak, 405 araç/sürücüye sürücü belgesiz-geçersiz araç kullanmak, 295 araç-sürücüye kırmızı ışık ihlali, 526 araç-sürücüye cep telefonu, 33 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 9 araç-sürücüye drift yapmak, 42 araç-sürücüye makas atma, 562 araç-sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 7 araç-sürücüye ışık donanımı ve 69 araç-sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.