57. ERVAˆya Görkemli Açılış

Kuran tilavetiyle başlayan törende, İstiklal Marşı'nın coşkusuyla birlik mesajı verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, konuşmasında sporcuların hızla başarıya ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Mahallelerimize sporun sıcaklığını taşıdık. Müftülüğümüz nezih alanlar inşa etti. 16 bin gence ulaşan ERVA Spor Okulları, sadece fiziksel değil ruhsal gelişimle de şampiyonluklar getirdi."

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise gençlerin manevi ve fiziksel sağlığını birlikte önemsediklerini belirtti:

"Gençliğin doğru temellerle inşa edilmesi gelecek için hayati. Valimizin başlattığı bu yürüyüş, sadece bugünü değil yarınlarımızı da şekillendiriyor."

Siyasi destek de gecikmedi. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, spor okullarını bir çınar olarak gördüğünü vurgulayarak şöyle dedi:

"Güçlü savunma kadar ahlaklı ve sağlam gençlik de şart. Türkiye Yüzyılı, ahlaklı gençlerle yazılacak."

Vali Çiçek’in mesajı ise oldukça net ve kararlıydı:

"Uyuşturucuya ve dijital bağımlılığa karşı meydan okuyoruz. Gençlerimizi istismar etmek isteyenlere fırsat tanımayacağız. Her bir gencimiz bizim geleceğimizdir. Bir tanesinden bile vazgeçmeyeceğiz."

Açılışın ardından protokol üyeleri kurdeleyi keserken, genç sporcuların gösterileri büyük beğeni topladı. ERVA çatısı altında yetişen sporcular, sadece Türkiye değil dünya arenasında da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.