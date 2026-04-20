57 Şehirden gelen akademisyenlere Kayseri Kültür Yolu tanıtıldı

Kayseri’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel miras ile hayranlık uyandıran eşsiz güzellikleri Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından, 10’uncu Ekonomi Araştırmaları Finansal Piyasalar Kongresi kapsamında Kayseri’ye gelen öğretim üyeleri kadim kentin tarih koridorlarında ağırlandı. 57 şehirden kente gelen öğretim üyeleri, 45 duraktan oluşan Kayseri Kültür Yolu rotasında düzenlenen gezide Kayseri Kalesi’nden Arkeoloji Müzesi’ne, Hunat Camii’nden Milli Mücadele Müzesi’ne Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nden Kayseri Mahallesi’ne kadar tarihi mekanlarda kentin tarihi yüzünü yakından görme ve tanıma fırsatı buldu.

Gezide, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz de heyete eşlik ederek, Kayseri tarihi hakkında bilgiler verdi.

Geziye katılan heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve korunarak yaşatılmaya çalışılan kültürel mirasları yerinde inceleyerek geziden duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

Kültür Yolu Gezisine dair bilgiler paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, üniversitelerin ekonomi ve finans bölümlerinden, 57 şehirden gelen öğretim üyelerini ağırladıklarını belirterek, “Kültür yolumuz 45 farklı duraktan oluşmakta. İçerisinde müzelerimiz, tarihi yapılarımız, kültür merkezlerimiz var. Bir rota üzerinde, hiç kaybolmadan bir haritayla tüm ziyaretçilerimiz gezebilir. Bunun yanında biz Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı olarak ücretsiz rehberler verebiliyoruz. Değerli hocalarımız vesilesiyle herkesi kültür yolumuza davet etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a Çok Teşekkür Ederiz”

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve belediye personellerine teşekkür eden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Alican Umut, “10’uncu Ekonomi Araştırmaları Finansal Piyasalar Kongresi kapsamında bu yıl Kayseri’deyiz. Her yıl bir şehirde düzenlediğimiz kongremiz için bu yıl Kayseri’ye geldik. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a bizi ağırladığı, misafir ettiği için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir gezi oluyor. Fehmi müdürümüze de teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık” dedi.

Geziye katılan öğretim üyelerinden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selcen Altınbaş Umut da çok güzel bir geziyle Kayseri’yi tanıdıklarını dile getirerek, “Kültür yolu gezisini Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir gezi. Kültür yolunu tanıdık, Kayseri’yi tanıdık böylece. Bilmediğimiz pek çok şey öğrendik. Bu gezide bizlere ekibin destek olmasını sağladığı için Memduh Başkanımıza, değerli müdürümüze de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Emek veren, destek olan bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyemize de ayrıca teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

6 bin yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve daha pek çok özelliği ile yurt içinden ve yurt dışından birçok insanın ziyaret ettiği Kayseri, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmalarla daha fazla tanınır olmaya devam ediyor.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ortaya koyduğu çok yönlü yerel yönetim vizyonu ile tarih, kültür ve turizm alanında önemli işlere imza atılan kadim kent Kayseri, 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı ile bu alandaki gayretlerini taçlandırmak istiyor.