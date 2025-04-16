58 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de KOM ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda H.O.H. (29) ve Ö.F.D. (35) yakalandı. Yapılan aramalarda ise 58 kilogram kaçak tütün, 118 kilogram kaçak nargile kömürü ve 78 adet kaçak akıllı kol saati ele geçirildi.

58 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen şüpheli şahısların adreslerine yapılan  operasyon neticesinde; H.O.H. (29) ve Ö.F.D. (30) yakalandı.

    Yapılan aramalarda ise 58 kilogram kaçak tütün, 118 kilogram kaçak nargile kömürü ve 78 adet kaçak akıllı kol saati ele geçirildi. 
2 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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