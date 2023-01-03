58 yaşında üniversite sınavına hazırlanıyor, azmiyle gençlere örnek oluyor

Yozgat’ta yaşayan 58 yaşındaki Ayşe Kayhan, içinde ukde kalan üniversite hayalini gerçekleştirmek için çocuklarının yaşıtı öğrencilerle aynı sırayı paylaşıyor ve onlara azmi ile örnek oluyor.

Yozgat’ta 3 çocuk annesi, 4 torun sahibi Ayşe Kayhan, ilerleyen yaşına rağmen içinde ukde kalan üniversite hayalini gerçekleştirmek için Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursta eğitim görüyor. İlkokulu tamamladıktan sonra eğitimine devam edemeyen Kayhan, halk eğitim bünyesinde açılan birçok kursa katılarak çeşitli branşlarda sertifika aldı. Çocukları belli bir yaşa ulaşınca eğitimine devam etme kararı alan Kayhan, kurstaki usta öğreticilerin vasıtasıyla açık öğretime yazıldı. Okuma azmini hiçbir zaman yitirmeyen Kayhan, ortaokul ve lise eğitimini tamamlama imkanı buldu.

Ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek için yola koyulan Kayhan, Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde açılan üniversiteye hazırlık kursuna katılma kararı aldı. Çocuğu yaştaki öğrencilerle aynı sırayı paylaşan ve üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek isteyen Kayhan, sınava hazırlanan diğer gençlere de örnek oluyor. Kayhan, üniversite sınavına girip tarih bölümünü kazanmak istiyor.

“Okumayı çok sevdiğim için kendimi durduramadım”

Üniversite sınavını kazanmayı çok istediğini belirten Kayhan, “Ben halk eğitim merkezinde 18 yıldır kurslara geliyorum. 3 çocuk annesiyim, 4 tane de torunum var. Oğlum ve kızım lise mezunu diğer kızım da 2 üniversite bitirdi. Ben okumayı çok seviyorum. Çocukları büyüttükten sonra kurslara gelmeye başladım. Orada açık öğretime başvurdum. Ortaokulu ve liseyi bitirdim. Liseye kadar okurum diyordum ama okumayı çok sevdiğim için kendimi durduramadım. Hep içimde bir boşluk vardı. İlkokulu bitirdim daha sonra açık öğretimden ortaokulu ve liseyi bitirdim. Geçen yıl üniversite sınavına da girdim puan aldım ama tercihler gelmedi. Şimdi tekrar sınava gireceğim, inşallah bu sene kazanırım çok istiyorum” dedi.

“Okuma azmim hiç azalmadı”

Üniversite sınavına girip tarih bölümünü kazanmak isteyen Kayhan, “Tarihi çok seviyorum, tarih bölümünü kazanmak istiyorum. Herkesin tarihini, nereden geldiğini ve atalarını bilmesi, öğrenmesi gerekiyor. İlerleyen yaşıma rağmen okuma azmim hiç azalmadı. Pazartesi olsun, kurs gelsin diye sabırsızlıkla bekliyorum. Hep kendi çabamla çalıştığım için gençlerin nasıl çalıştığını da görmek için kursa gelmek istedim. Onları görmek istedim. Hocalarımız çok yardımcı oluyor. Soru çözüyoruz, hocalarımızı dinliyoruz” şeklinde konuştu.

“Diğer öğrenciler gibi çok gayretli”

Ayşe Kayhan’ın azminin gençleri teşvik ettiğini söyleyen Tarih öğretmeni Mehmet Doğan ise “İlk defa bu yaşta bir öğrencim oldu. Ayşe abla çok gayretli, tarih bölümünü kazanmak istiyor olması da benim için çok önemliydi. Ortaokul ve liseyi açık öğretimden bitirmiş, geçen yıl da gayet güzel bir puan almış ama AYT’ye girmediği için tarih bölümünü tercih edemedi. Bu sene de sınava girip tarih bölümünü tercih etmek istiyor. Biz de elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyoruz, diğer arkadaşlar gibi gayretli onlar da Ayşe ablaya yardımcı olmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.