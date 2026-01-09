582 Gencin Katıldığı Şiir Okuma Yarışması'nın Ödülleri Verildi

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür sanat hayatını canlı tutan, gençler başta olmak üzere tüm Kayserilileri bu alanda teşvik eden kültür sanat etkinlik ve faaliyetlerini çeşitlendirerek sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Faruk Nafiz Çamlıbel şiirleri şiir okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Başvuruları 21 Aralık 2025 Pazar günü sona eren ve jüri tarafından değerlendirme süreci tamamlanan yarışmanın ödül töreni 8 Ocak 2026 Perşembe saat 14.30’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Genç KAYMEK tanıtım videosu, Zenginlikler Şehri Kayseri belgeseli ve Erciyes Kayak Merkezi Tanıtım Filminin gösterimi yapıldı.

Şiir sevdalısı gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Faruk Nafiz Çamlıbel şiirleri şiir okuma yarışmasının ödül töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin Kayseri ile övünebilenlerini belirterek, tanıtım filmlerinde yer alan, kadim kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine dair gençlere bilgiler verdi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 5 üniversitesi ve sahip olduğu dinamik öğrenci potansiyeline dikkat çekerek, “Genç ve dinamik bir nüfus. Cumhurbaşkanımızın da elinden ‘Genç Dostu Şehir’ ödülünü almış bir belediye hizmet anlayışıyla sizleri buluşturmaya gayret ediyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemlerde hayata geçirdiği projelerle ilgili de bilgiler aktaran Büyükkılıç, uygulanması planlanana projelerden de söz ederek, özellikle gençlere yönelik kütüphane, sıcak çorba, çamaşır yıkama merkezi, ulaşım desteği, spor ve sosyal tesis indirimleri gibi hizmetlerin altını çizdi.

“İyi ki Varsınız, Geleceğe Ümitle Bakmaya Devam Ediyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Faruk Nafiz Çamlıbel şiirleri şiir okuma yarışmasına katılan gençleri kutlayarak “Sizi yetiştiren aileyi, öğretmenleri tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, geleceğe ümitle bakmaya devam ediyoruz” dedi.

KAYMEK’in eğitimdeki fonksiyonunun yanında, binlerce kurs ile her kesime ulaştığını belirten Başkan Büyükkılıç, 1 yılda KAYMEK’in 335 bine ulaştığını kaydetti. 11 yabancı dilde ücretsiz kurs verdiklerini söyleyen Büyükkılıç, gençlerin daha donanımlı olması tavsiyelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, kendi kendine yeten şehir olma yönünde Kayserililere hizmetkâr olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, yarışmaya katılan 582 öğrenciyi tebrik etti.

12-25 yaş aralığındaki 582 katılımcının kendi yorumları ve duyguları ile edebiyat dünyasının önemli bir ismi olan Çamlıbel’in duygu dolu şiirlerini seslendirdiği yarışmada, şiir sevdalıları arasından derece girenler titiz bir jüri sürecinin ardından belirlendi.

Toplam 45 Bin TL’lik Ödül Sahiplerini Buldu

Toplam 45 bin TL’lik ödüllerin dereceye girenlere takdim edildiği ödül töreninde Başkan Büyükkılıç tarafından yarışmada birincilik derecesi elde eden Berra Çelebier’e 10 bin TL, 2’nci Ayşe İzgi Keskin’e 8 bin TL, 3’üncü Elif Doğruel’e ise 6 bin TL’lik ödülleri takdim edildi. Büyükkılıç, ilke üçe giren yarışmacılardan şiirlerini seslendirmelerini rica etti ve bunun üzerine gençler, katılımcılara adeta şiir dinletisi sundu. Yarışmanın birincisi Berra Çelebier’e ayrıca saat hediye eden Başkan Büyükkılıç, daha önce 3 yarışmacı için belirlenen mansiyon ödülü sayısını 7’ye çıkararak 4-10 sıralamasında yer alan 7 gence de 3’er bin TL’lik mansiyon ödülü verdi.

Yarışmaya katılan gençler, anlamlı etkinlikten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür anlamlı organizasyonların devam etmesi yönündeki temennilerini dile getirdiler.

Ödül törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen, daire başkanları, genel müdürler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.