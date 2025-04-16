59 karton 590 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığınca Kayseri-Malatya yolu üzeri 22’nci kilometresinde yol kontrol devriyesi gerçekleştirildi. Yapılan devriye esnasında kimlik sorgusu için durdurulan Y.B. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan tırda Çay ve Tütün Tespit Köpeği ile yapılan kontrolde; 59 karton 590 paket muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.