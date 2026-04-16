59 yıldır şapka üreterek geçimini sağlıyor

Kayseri’de yaşayan Mevlüt Tarcan, ilkokulu tamamladıktan sonra 1967 yılında çırak olarak adım attığı şapkacılık mesleğinde 59’uncu yılını geride bıraktı. Ustasının yanında yetişen, zamanla kendi atölyesini kurarak üretimini büyüten Tarcan, Argıncık’ta üç katlı atölyede askeriyeye kep ve arma üretimi yaptı.

Çocuklarının da bir dönem hem okuyup hem çalıştığı atölyede mesleğini sürdüren Tarcan, bugün Kapalıçarşı Kürkçüler Sokak’ta faaliyet gösteriyor. Kentte “Kepçi Mevlüt” olarak tanınan 3 çocuk babası Tarcan, mesleğin son temsilcilerinden biri olarak çalışmalarına devam ediyor. Mesleğe başlama sürecini anlatan Tarcan, “İlkokulu köyümde bitirdim ve 1967’de sanata geldim. Ustam Mehmet Batır’dı, Allah rahmet eylesin. Onun yanında yetiştim. Şapka ile başladık, sonradan askeriyeye kep ve arma yaptım. Nakış makinelerimiz vardı, Argıncık’ta 3 katlı atölyem vardı. Çocuklarım hem okudu hem çalıştı. Şimdi biri muhasebeci, biri Erciyes Üniversitesi makine bölümünden mezun oldu ve organize sanayide makine mühendisi olarak çalışıyor. Ben de burada kendi işimi yapıyorum. Fes, kep, şapka, tamir, tadilat, kostüm. Bende çeşit çok. Hacivat Karagöz şapkası yapan yok Kayseri’de, ben yapıyorum. Tiyatrodan geliyorlar. Geçenlerde Kayseri tiyatrosunun ‘Şoför Nebahat’ oyunu için şapka yaptım. Bana bir resim gösterin, ‘şundan istiyorum’ deyin, yaparım” dedi.

“DÜŞÜNCE PARA ÜZERİNE KURULU”

Çıraklık dönemine de değinen Tarcan, geçmişteki usta-çırak ilişkilerinin bugün kalmadığını ifade ederek şunları söyledi: “Biz o zamanlar dükkanın önünü süpürürdük, komşuların suyunu doldururduk. Ustanın çırağa saygısı vardı, çırağın ustaya saygısı vardı. Şimdi ne öyle çırak var ne öyle patron. İlk sorulan soru ‘Ne vereceksin?’ oluyor. Kimse ‘Mesleği öğreneyim’ demiyor. Önce bir çalış, yeteneğin var mı görelim. Ama artık düşünce para üzerine kurulu.”

Kentte şapka üretimi yapan sayılı kişi kaldığını belirten Tarcan, “Şu anda 3 arkadaş kaldık. Onlar sadece şapka yapar. Bende ise çeşit çok. Yapamayacağımız bir şey yok Allah’ın izniyle. Kapalıçarşı Kürkçüler Sokak’tayım. ‘Kepçi Mevlüt nerede?’ diye sorun, herkes gösterir. Verdiğine şükür, sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.

“150 TL’DEN BAŞLIYOR”

Şapka fiyatları hakkında da bilgi veren Tarcan, hazır ürünlerin 150 TL’den başladığını, özel siparişlerin ise modele ve emeğe göre değiştiğini belirterek, “Hazır şapkalar 150 TL’den başlar. Özel sipariş bir model olursa en basiti 750 TL’den başlar, 2-3 bin liraya kadar çıkar. Harcanan zamana ve malzemeye göre değişir” dedi.

“GENCİ DE YAŞLISI DA GİYİYOR”

Şapkanın hiçbir zaman modasının geçmeyeceğini dile getiren Tarcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şapka tarz olarak ölmez. Eskiden herkes giymezdi, şimdi genci de yaşlısı da giyiyor. Atatürk’ten gelen bir tarz bu. Elazığ’ın ‘Gakkoş’ şapkası var, yapıyorum. Sivas’ın ayrı, Tokat’ın düğmelisi ayrı. Hepsinin kalıbı bende mevcut. Misafirlerim başımın tacı. Alır almaz önemli değil. Gelen herkese elimden gelen ikramı yaparım. Herkesin tarzına göre şapkasını yaparım. İnşallah dükkanımıza bekliyorum.”