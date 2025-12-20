  • Haberler
  • Gündem
  • 598 kişilik alım için toplu iş görüşmesi gerçekleşecek

598 kişilik alım için toplu iş görüşmesi gerçekleşecek

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada toplu iş görüşmesi gerçekleştirileceği duyuruldu. 24 firmanın 598 kişilik eleman alımı gerçekleştireceği görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, '25 Aralık 2025 Perşembe saat 13:30'da 2025 yılının son toplu iş görüşmesi kurumumuzda olacak' denildi.

598 kişilik alım için toplu iş görüşmesi gerçekleşecek

İŞKUR Kayseri tarafından 2025 yılının son toplu iş görüşmesi gerçekleştirilecek. 25 Aralık 2025 Perşembe saat 13:30’da kurumda gerçekleşecek görüşmede 24 firmanın 598 kişilik alımı olacak. Yapılan açıklamada, “Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğü 2025 yılının son toplu iş görüşmesinde, 24 firma toplam 598 kişilik eleman alımı için Kurumumuzda olacak. İş arayan tüm vatandaşlarımızı bu büyük fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de hafta sonu rotası: Erciyes Kayak Merkezi
Kayseri’de hafta sonu rotası: Erciyes Kayak Merkezi
Vali Çiçek: 'Dertli, vizyoner insanlarla bir arada bulunmak gurur verici'
Vali Çiçek: “Dertli, vizyoner insanlarla bir arada bulunmak gurur verici”
Başsavcı Korkmaz, 'Bu gece az laf, çok müzik diyoruz'
Başsavcı Korkmaz, “Bu gece az laf, çok müzik diyoruz”
Vali Gökmen Çiçek: 'Amacımız sadece spor değil, her alanda gençlerimize ulaşmak'
Vali Gökmen Çiçek: “Amacımız sadece spor değil, her alanda gençlerimize ulaşmak”
Birleşik Kamu-İş: 'Bütçede halk yok, işçi sınıfı yok, matematik yok'⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Birleşik Kamu-İş: “Bütçede halk yok, işçi sınıfı yok, matematik yok”⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Başkan Gülsoy'dan Gazetemize Ziyaret
Başkan Gülsoy'dan Gazetemize Ziyaret
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!