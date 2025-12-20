598 kişilik alım için toplu iş görüşmesi gerçekleşecek
İŞKUR tarafından yapılan açıklamada toplu iş görüşmesi gerçekleştirileceği duyuruldu. 24 firmanın 598 kişilik eleman alımı gerçekleştireceği görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, '25 Aralık 2025 Perşembe saat 13:30'da 2025 yılının son toplu iş görüşmesi kurumumuzda olacak' denildi.
