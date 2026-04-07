5G nedir, ne değildir?

Türkiye’de ilk defa 1994 yılında başlayan mobil iletişim, 2009 itibarıyla 3G’ye geçti ve 1 Nisan 2016'da da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisiyle devam etti. 1 Nisan 2026’da ise hizmete sunulan 5G teknolojisi ile yeni bir boyut kazandı. Peki 5G teknolojisi hangi avantajları sunuyor? 5G teknolojisi: 4.5G'ye göre çok daha yüksek veri hızları, ultra düşük gecikme süreleri ve aynı anda milyonlarca cihazın bağlantısını sağlayan 5. nesil mobil iletişim teknolojisidir. 5G, 4.5G'den 10 ila 20 kat daha hızlı indirme ve yükleme sağlamaktadır. 5G, teorik olarak 10 Gbps hıza ulaşabiliyor, gecikme süresini 1 milisaniyenin altına düşürebiliyor ve kilometrekare başına 1 milyon cihaza kadar destek verebiliyor.