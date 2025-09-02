6-14 yaş çocuklar için satranç kursu başlıyor

Kocasinan Belediyesi’nde 8 hafta sürecek 6-14 yaş arası çocuklar için temel ve orta seviyelerde ücretli satranç kursu Cırgalan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi’nde açılıyor. Temel seviye için kurs başlangıç tarihi 15 Eylül Salı, orta seviye için ise 16 Eylül Çarşamba günü. Kurslar 16.30-18.00 saatleri arasında; temel seviyede olanlar için Salı, orta seviyede olan çocuklar için ise Çarşamba günleri olacak. Kontenjanın sınırlı olduğu kursa kayıt yaptırmak isteyenler; 0352 222 70 00 numaralı telefondan veya kocasinan.bel.tr/kurslar adresinden kayıt yaptırabilirler.