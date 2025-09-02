6-14 yaş çocuklar için satranç kursu başlıyor

Kocasinan Belediyesi'nde 8 hafta sürecek 6-14 yaş arası çocuklar için temel ve orta seviyelerde ücretli satranç kursu Cırgalan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nde açılıyor.

6-14 yaş çocuklar için satranç kursu başlıyor

Kocasinan Belediyesi’nde 8 hafta sürecek 6-14 yaş arası çocuklar için temel ve orta seviyelerde ücretli satranç kursu Cırgalan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi’nde açılıyor. Temel seviye için kurs başlangıç tarihi 15 Eylül Salı, orta seviye için ise 16 Eylül Çarşamba günü. Kurslar 16.30-18.00 saatleri arasında; temel seviyede olanlar için Salı, orta seviyede olan çocuklar için ise Çarşamba günleri olacak. Kontenjanın sınırlı olduğu kursa kayıt yaptırmak isteyenler; 0352 222 70 00 numaralı telefondan veya kocasinan.bel.tr/kurslar adresinden kayıt yaptırabilirler.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

KYK yurtlarına alınmayan eşyalar neler?
KYK yurtlarına alınmayan eşyalar neler?
Kayseri'nin Yeni Kültür Merkezi Açılışa Hazırlanıyor
Kayseri’nin Yeni Kültür Merkezi Açılışa Hazırlanıyor
Talas'ta Villa Parselleri İçin Son Gün
Talas’ta Villa Parselleri İçin Son Gün
Zafer Bayramı'nda 150 sporcu zirve yaptı
Zafer Bayramı’nda 150 sporcu zirve yaptı
Talas, Kültürel Mirası Sergilerle Tanıtılacak
Talas, Kültürel Mirası Sergilerle Tanıtılacak
Talas'a Aile Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Yapılacak
Talas’a Aile Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Yapılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!