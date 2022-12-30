6 Asırlık Cami Restorasyonun Ardından Yeniden İbadete Açıldı

Niğde'nin Bor ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun restore edilen tarihi Ulu Alaeddin Cami törenle ibadete açıldı.

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  • 30.12.2022 15:04
  • Güncelleme: 30.12.2022 15:04
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6 Asırlık Cami Restorasyonun Ardından Yeniden İbadete Açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’nin Bor ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun restore edilen tarihi Ulu Alaeddin Cami törenle ibadete açıldı.

Niğde Valisi Mustafa Koç, cuma namazı öncesindeki açılışta yaptığı konuşmada, tarihi eserlerin restore edilerek korunmasının çok önemli olduğunu söyledi. Vali Koç; "Bu coğrafyaları şehit kanlarıyla yurt kılındı. Bu tür yapıları birer mührü olarak görüyoruz. Bu açıdan da çok önemli bu eserlerin korunması ve yaşatılması. Bu caminin restore edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Osman Ayas, dua okudu, kurdele kesiminden sonra vatandaşlar, cuma namazını kıldı.

Bor’un minaresi olmayan ve en büyük camisi olma özelliğini taşıyan cami 1410 yılında Karamanoğlu Ali Bey’in oğlu Mehmet Bey’in hükümdarlığı zamanında 20 ahşap sütun üzerine inşa edildi. Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Mayıs ayında restorasyonuna başlanan cami içi sütunlarla yenilendi, kiremit çatı kaplama örtüsü değiştirildi. Açılışa, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer ve vatandaşlar katıldı.

İHA

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