  • Haberler
  • Gündem
  • 6 bin 885 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan ceza

6 bin 885 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 Temmuz - 17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, 6 bin 885 araç sürücüsüne, cep telefonu kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

6 bin 885 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan ceza
A. Eren GERÇEK
A. Eren GERÇEK

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 Temmuz - 17 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 915 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 3.765 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 3.455 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 6.885 araç/sürücüye cep telefonu, 254 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 86 araç/sürücüye drift yapmak, 526 araç/sürücüye makas atma, 2 araç/sürücüye çakar lamba takmak, 5.836 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek,    115 araç/sürücüye ışık donanımı, 876 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi
A. Eren GERÇEK

Bakmadan Geçme

Başkan Palancıoğlu, 'Öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık'
Başkan Palancıoğlu, “Öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık”
Kayseri mutfağı altın madalya aldı
Kayseri mutfağı altın madalya aldı
Kiraladığı aracı satmakla suçlanan şahısa 5 yıl hapis
Kiraladığı aracı satmakla suçlanan şahısa 5 yıl hapis
Uğurevler'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Uğurevler’de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Çiğ süte zam geldi
Çiğ süte zam geldi
Bakanlıktan çocukların korunmasında yapay zeka dönemi
Bakanlıktan çocukların korunmasında yapay zeka dönemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!