6 bin 885 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan ceza
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 Temmuz - 17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, 6 bin 885 araç sürücüsüne, cep telefonu kullanmaktan cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 Temmuz - 17 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 915 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 3.765 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 3.455 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 6.885 araç/sürücüye cep telefonu, 254 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 86 araç/sürücüye drift yapmak, 526 araç/sürücüye makas atma, 2 araç/sürücüye çakar lamba takmak, 5.836 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 115 araç/sürücüye ışık donanımı, 876 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.