6 bin personelin maaşına yüzde 40 zam

Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., KASKİ Personel A.Ş., ve Kayseri Ulaşım A.Ş.’de görev yapan 6 bin çalışanın maaşlarının asgari ücret artışı oranında güncellenerek artırılmasına yönelik ek protokol imza töreni gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre ve Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Hizmet İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, sendika genel başkan yardımcıları, sendika il temsilcileri ve binlerce personel katıldı.

Başkan Büyükkılıç tarafından imza altına alınan protokole göre 6 bin işçinin maaşı asgari ücret artışı oranında güncellenerek, ilave kazanımlar sağlandı. Böylece, Türkiye’de ilk kez bir Büyükşehir Belediyesi, var olan sözleşmeyi işçi lehine geliştirerek, yemek ücreti gibi sosyal haklar dahil önemli kazanımlar sağlamış oldu.

Başkan Büyükkılıç, HAK-İŞ Sendikası’nın sağduyunun sesi olduğunu, yerli ve milli değerlerine sahip çıkan bir sendika olduğunun altını çizerek, “İnsanların hayırlısı, insana hizmet edendir. O açıdan göğsümüzü gererek anlattığımız bu güzel şehri bu noktaya getiren sizlersiniz. Siz olmasaydınız, bugün burada konuşamazdık. Her birinizin alnından öpüyorum. İyi ki varsınız, sizlere minnettarız. Gönlümüz daha fazlasını her zaman arzu eder ama imkânlarımızı zorlayarak hep daha fazlasını verme ve örnek teşkil etme anlayışı içerisinde çalışmalar yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini vurgulayan Büyükkılıç, ‘Bizi biz yapan sizlersiniz’ diyerek şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’mize bakış açısını farklılaştıran sizlersiniz, sizlerle gurur duyuyoruz. Dün Ankara’daydık, sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Mazlum insanların sesi olan o güzel insanın yol arkadaşları olarak, hep beraber Allah’ın izniyle ‘biz varız’ diyoruz. 3 senedir kredi almadan Büyükşehir’i yöneten belediyecilik anlayışı, alın teri kurumadan haklarını veren belediyecilik anlayışı, bütçesini yüzde yüz gerçekleştiren belediyecilik anlayışı, bunu sağlayan sizlersiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

HAK İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bugünün anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, 2023 yılında ilk etkinliği Kayseri’de yaptıklarını, Kayseri’nin ilklerin şehri olduğunu söyledi. Arslan, bu organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan Başkan Büyükkılıç’a gönülden teşekkür ederken, tüm salon ayağa kalkarak, Başkan Büyükkılıç’ı alkışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vefalarını göstereceklerini söyleyen Arslan, “Kayseri’deki temsilini gerçekleştiren Sayın Belediye Başkanımız Memduh bey ve ekibine de aynı vefa ile bakacağız, desteğimize bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

30 yıla yakın birlikte oldukları Başkan Büyükkılıç’ın önce parlamentoda, sonra Melikgazi Belediyesi’nde, şimdi de Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir belediye başkanından öte, Kayseri’nin bir dervişi, sanki Kayseri’nin manevi bir lideri.”