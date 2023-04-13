6 bin yıllık Kültepe tarihi sergiye dönüştü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ticaretin anayasasının yazıldığı yer olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde arkeolojik çalışmalarını sürdürürken, bölgenin tanıtımı için de önemli faaliyetlere imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi, 11 branşta 69 adet eserin yer aldığı Kültepe 6000 Ticaretin Başkenti Kayseri KAYMEK Sanat Sergisi ile hem tarihine sahip çıkıyor hem de Kültepe Kaniş-Karum'u tanıtıyor.

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  • 13.04.2023 10:43
  • Güncelleme: 13.04.2023 12:34
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6 bin yıllık Kültepe tarihi sergiye dönüştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ticaretin anayasasının yazıldığı yer olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde arkeolojik çalışmalarını sürdürürken, bölgenin tanıtımı için de önemli faaliyetlere imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi, 11 branşta 69 adet eserin yer aldığı Kültepe 6000 Ticaretin Başkenti Kayseri KAYMEK Sanat Sergisi ile hem tarihine sahip çıkıyor hem de Kültepe Kaniş-Karum’u tanıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kültüre yönelik faaliyetlerini gerçekleştiren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hazırlanan ve Kayseri’nin en önemli değerlerinden olan Kültepe’ye özgü sergi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda Kayserililerin beğenisine sunulan Kültepe 6000 Ticaretin Başkenti Kayseri KAYMEK Sanat Sergisi’nde KAYMEK el sanatları eğitmenleri tarafından hazırlanan sergide branş ile 69 adet eser yer aldı. Sergide, Kaniş-Karum’un eski çarşı görünümü ve kazı çalışmasından sonraki görünümü strafor ve seramik şekillendirme ile 3 boyutlu olarak çalışılıp, iğne oyası, modelleme, diorama, folyo rölyef, çini işleme, cam boyama, hazır giyim teknikleri, seramik şekillendirme, takı tasarım, kumaş boyama ve keçe işleme gibi 11 branş ile 69 adet eser, beğeniye sunularak Kayseri’nin tarihi dokusu sanatla yansıtılıyor.

SERGİDE DÖNEME AİT FİGÜRLERİN VE MOTİFLERİN İŞLENDİĞİ EL SANATLARI ESERLERİ YER ALIYOR

Öte yandan ‘Kültepe 6000’ Ticaretin Başkenti Kayseri KAYMEK Sanat Sergisi’nde Kaniş-Karum (Kültepe) Ören Yeri’ndeki bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan buluntulardan ilham alarak döneme ait figürlerin ve motiflerin işlendiği el sanatları eserleri yer alıyor.

Sergi hakkında bilgi veren KAYMEK Eğitmeni Eda Balkan, “Hocalarımızın yaptığı Kaniş-Karum Sergisi’ni sizlerin beğenisine sunmaktayız. Eski ticaret merkezlerinden Asurluların yaptığı birçok çivi yazısı, tabletler ile Anadolu’yu ticaret haline getirilmiş bir medeniyet söz konusu burada. Bunun hakkında hocalarımız el sanatlarını çeşitli anlamda beğeninize sundular. Çeşitli tabletler Asurluların yaptığı ticaret, veraset sistemi, evlilik, faiz, eğitim gibi birçok konuyu tabletlerde işlemişler” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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