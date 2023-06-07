6 DEAŞ üyesi Kayseri'de yakalandı

Kayseri’de özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, çatışma bölgeleri ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen 6 DEAŞ üyesi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleri ile bağlantılı şahısların tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yaptı. Sürdürülen çalışmalarda; geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri öğrenilen 6 şahsın Kayseri’de bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.