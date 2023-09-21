6. Kayseri Kitap Fuarı başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her sene büyük bir coşku ve kitapseverlerin ilgisiyle gerçekleştirilen Kayseri Kitap Fuarı'nın 6'ncısı, 13-22 Ekim 2023 tarihlerinde kitap kurtları ile buluşacak.

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  • 21.09.2023 10:22
  • Güncelleme: 21.09.2023 11:55
6. Kayseri Kitap Fuarı başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her sene büyük bir coşku ve kitapseverlerin ilgisiyle gerçekleştirilen Kayseri Kitap Fuarı’nın 6’ncısı, 13-22 Ekim 2023 tarihlerinde kitap kurtları ile buluşacak.

Kitapsever Kayseri’yi kütüphaneler şehri haline getirmeye çalışan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir, her sene düzenlediği ve rekor ziyaretçiye ulaştığı kitap fuarının 6’ncısını gerçekleştiriyor.

YİNE MİLYONLARCA KİTAP VE YÜZLERCE YAYINEVİ YER ALACAK

Birbirinden ünlü, üretken ve sevilen şair ve yazarların yer alacağı kitap fuarında, milyonlarca kitap ve yüzlerce yayınevi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde gerçekleşecek olan kitap fuarında kitapseverler, kitaplar ve yazarlarının yer aldığı büyülü atmosferde hoşça vakit geçirecek.

REKORDAN REKORA KOŞAN GELENEKSEL KİTAP FUARI

Geleneksel olarak düzenlenen ve her yıl bir önceki yılın ziyaretçi sayısını aşarak rekordan rekora koşan Kayseri Kitap Fuarı, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda kitapseverlere hizmet verecek. 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı’na yine yüz binlerce kitapseverin gelmesi bekleniyor. Kitap fuarı, birincisinde 582 bin, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin ve dördüncüsünde ise 815 bin 119 kişi tarafından ziyaret edilmiş, her yıl, bir önceki yılın ziyaretçi rekorunu kırmıştı. 5’inci Kayseri Kitap Fuarı, 935 bin 638 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını sürdürdü.

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İHA

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