6 milyon genç ilk kez seçmen sandığa gidecek

Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini seçmek için sandık başına gidecek. Siyasi partilerde ise hazırlıklar sürüyor. Yarından itibaren de partilerin milletvekili adayları açıklanacak. Toplam 62.4 Milyon kişi de Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak. Bunlardan 6 milyonu ise bu yıl 18 yaşına giren ve il defa oy kullanacak gençlerden oluşuyor.

Gençler ve diğer seçmenler, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan isimlerinden birine ve milletvekilliği için de partilere oy verecek.