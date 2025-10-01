6 okulda 450 öğrenciye tarım ve tüketici odaklı eğitim

  • Haberler
Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü tarafından 'İyi Tarım ve Organik Tarımın Kontrolü ve Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında 6 okulda 450 öğrenciye organik tarım ve iyi tarım konulu tüketici odaklı eğitimler gerçekleştirildi.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü teknik ekibi tarafından "İyi Tarım ve Organik Tarımın Kontrolü ve Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında; 6 okulda 450 öğrenciye, organik tarım ve iyi tarım konulu tüketici odaklı eğitimler gerçekleştirilerek organik ve iyi tarım ürünlerinin tüketimi ile ilgili farkındalık oluşturuldu.

