6 okulda 450 öğrenciye tarım ve tüketici odaklı eğitim

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü teknik ekibi tarafından "İyi Tarım ve Organik Tarımın Kontrolü ve Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında; 6 okulda 450 öğrenciye, organik tarım ve iyi tarım konulu tüketici odaklı eğitimler gerçekleştirilerek organik ve iyi tarım ürünlerinin tüketimi ile ilgili farkındalık oluşturuldu.