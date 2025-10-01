6 okulda 450 öğrenciye tarım ve tüketici odaklı eğitim
Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü teknik ekibi tarafından "İyi Tarım ve Organik Tarımın Kontrolü ve Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında; 6 okulda 450 öğrenciye, organik tarım ve iyi tarım konulu tüketici odaklı eğitimler gerçekleştirilerek organik ve iyi tarım ürünlerinin tüketimi ile ilgili farkındalık oluşturuldu.