6. sınıf öğrencilerine 'Sıfır Atık Temalı Atölye Çalışmaları' etkinliği yapıldı

Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melikgazi Sanat Merkezi’nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında ‘Sıfır Atık Temalı Atölye Çalışmaları’ etkinliği yapıldı. Melikgazi Sanat Merkezi atölyesinde bir araya gelen öğrenciler, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü sanatçıları ile birlikte atık kumaşlardan üretilen çantalara ahşap baskı uyguladı. Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk de çocuklarla birlikte etkinliğe katıldı. Öğrencilerle birlikte etkinlik yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Müdür Öztürk, “2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziranda da 9.30'da çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu, bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

‘AMACIMIZ, ÇOCUKLARA SIFIR ATIK BİLİNCİNİ KAZANDIRMAK’

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Sanatçısı Ayşegül Sandalya ise amaçlarının öğrencilere sıfır atık bilincini kazandırmak olduğunun altını çizdi. Çevre Haftası boyunca da farklı etkinlikler olacağını belirten Sanatçı Sandalya, “Bugün Melikgazi Sanat'ta 6. sınıf öğrencilerine sıfır atık bilincini öğretmek amacıyla toplandık. Amacımız şuydu: Atık bezlerden, malzemelerden oluşan kumaşları toplayarak çanta haline getirdik. Daha sonra da üzerine ahşap baskı, ıhlamur ağacından oluşan baskıyı boyalarla birlikte çocuklarla baskı uyguladık. Amacımız da dediğim gibi çocuklara sıfır atık bilincini kazandırmaktı. Çocuklar çok eğlendi, ilk defa deneyimliyorlar. Hafta boyunca sıfır atık bilinci üzerinde etkinliklerimiz olacak. Atıklardan topladığımız malzemeleri ‘Atıktan Sanata’ projesi kapsamında sanat eserine dönüştürüyoruz” açıklamalarında bulundu.