'6 Şubat Depremleri Anma Etkinliği' gerçekleştirildi

Valilik tarafından düzenlenen “6 Şubat Depremleri Anma Etkinliği ve Akredite Olan Ekiplere Arma Takma Programı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Emin olun ki böyle bir günde ne konuşulur, ne söylenir bilmiyorum. Acılarımız yeniden tazelendi. 6 Şubat 2023 tarihinde karanlık bir geceden geçtik. Ancak şunu biliyorum ki bugün bizi mutlu eden şey; Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk milleti ve Türk devletinin el ele vererek bu büyük felaketin altından kalkmış olmasıdır. Acılarımızı hiçbir zaman unutmadık ve yaşamımıza yeniden devam ettik. O gün orada hayatını kaybeden bütün hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. On binlerce can kaybettik; aileleri hâlâ acı içerisinde ve hepsinin acısı taze. Onlara da sabırlar diliyorum. Ortada 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen büyük bir felaket var. Burada herkes yaşadıklarını ve neler hissettiğini anlatacaktır. Çok büyük acılar hissettik; bunları anlatmaya çalışırken hâlâ çok duygulanıyorum. Şunu gördüm ki bütün Kayseri ve tüm Türkiye seferber oldu. Kayseri adeta bölgeye, Maraş’a aktı. Orada günlerce ailelerimizden uzak; duş almadan ve tıraş olmadan kaldık. Bu Türk milletinin, böyle zamanlarda nasıl kenetleneceğini ve acıları paylaşarak bu yükün altından nasıl kalkacağını bilen bir millet olmasıyla gurur duyuyorum. İnşallah bu deprem; birbirimizi tekrar sevmemize, birbirimize sahip çıkmamıza ve birlik olmamıza vesile olmuştur" diye konuştu.

Devlet ve milletin el ele vererek asrın birlikteliğini ortaya koyduğunu ifade eden AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç, "Bugün burada, 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canları anmak, acıları diri tutmak ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamak için bir aradayız. O gün saatler durdu, şehirler sustu ama insanlık; dayanışma ve görev bilinci susmadı. Deprem sonrasında yaralarımızı sarmak için milletçe seferber olduk. Devlet ve millet el ele vererek asrın birlikteliğini ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın Valimizin himayelerinde devam eden süreçte ilimizde 3 bin 406 kişiye enkazda arama kurtarma eğitimi verdik ve 27 ekip akreditasyon sürecine başladı. Bugün armaları takılacak yeni iki ekibimizle birlikte 7 akredite arama ekibimiz olacak. Kısa zamanda Karayolları ve MEB AKUB ekibimiz de inşallah sınava girecektir. Yıl sonuna kadar akredite ekip sayımızı 11’e çıkaracağımıza inancımız tamdır. Bu kapsamda devletimizin afetlere hazırlık sürecindeki arama kurtarma kapasitesinin artması yolunda fedakarlık gösteren, destek veren bütün yöneticilerimize ve personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimizin AFAD gönüllü sayısı bugün itibarıyla 25 bin 240 ve Destek AFAD Gönüllüsü ise 964’e ulaşması bizi hayli mutlu etmektedir. Afet farkındalığının artması, afet kültürünün toplumun her kesimine yayılması çok önemli olduğunu bilerek ilerlemek ve risk azaltmanın afetlerin etkisini ortadan kaldıracağını bilerek yolumuza devam etmemiz gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diliyorum" dedi.