6 Şubat Depremleri için İzmir'den bisikletle yola çıkan Orhan Koltuk Kayseri'de

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için İzmir'den bisikletle yola çıkan Orhan Koltuk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından Sporcu Eğitim Merkezimizde ağırlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için İzmir’den bisikletle yola çıkan Orhan Koltuk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından Sporcu Eğitim Merkezimizde ağırlandı. Kahramanmaraş’a pedal çeviriyorum diyerek yola çıkan Orhan Koltuk’a teşekkür eden İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı: “Bir Kahramanmaraşlı olarak, 6 Şubat depreminin ve sonrasında yaşanan sürecin duygu ve düşünceleri yüreğimizde, Rabbim bu millete bir daha böyle felaketler yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

