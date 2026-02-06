6 Şubat depremlerinde AFAD Kayseri'nin yoğun mesaisi: Maraş'tan Hatay'a uzanan destek

6 Şubat 2023 tarihinde yerel saat ile 04.17’de ve 13.24’de merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Meydana gelen bu depremlerden çeşitli iller de etkilendi. AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ise deprem bölgelerine giderek arama kurtarma çalışmalarına önemli destekler verdi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde AFAD Kayseri İl Müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar hakkında bilgiler veren AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Birlik Müdürü Hasan Say, “6 Şubat, tabii ki son dönemlerde yüzyılımızın en büyük afetlerinden bir tanesiydi. Biz, deprem ihbarını alır almaz mesleki bir davranış itibarıyla evimizde, Talas'ta sarsıntıyı hisseder hissetmez durumun farkına vardık. Evde yıkım olmadığını görünce, mesleki tecrübemizle bir yerlerde müthiş bir yıkım olduğunu tahmin ederek hızlıca AFAD’a doğru hareket ettik. Ancak Talas'tan Argıncık'taki merkezimize ulaşmamız, herkesin sokaklarda olması nedeniyle yaklaşık 40 dakika sürdü. Burada ivedi bir şekilde toparlandık. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyefendi’nin talimatlarıyla tüm ekiplerimizi ve STK’larımızı bir araya getirerek hızla Maraş’a doğru yola çıktık. Kurtarma Faaliyetleri: Ekiplerimiz Maraş merkezindeki arama kurtarma çalışmalarında aktif rol aldı. Personelimizin bir kısmı lojistik süreçleri yönetmek üzere Maraş'ta kaldı. Maraş’tan sonra ekiplerimiz Osmaniye, Hatay ve diğer afet bölgelerinde vatandaşlarımıza ellerinden gelen yardımı yaptı” dedi.

‘TOPLUMSAL FARKINDALIK VE EĞİTİM ÇAĞRISI’

Öte yandan vatandaşların deprem esnasında uyması gereken kurallar hakkında bilgiler de veren AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Birlik Müdürü Hasan Say, “Depreme mutlaka hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ülkece afet öncesi, esnası ve sonrasında neler yapacağımızı çok iyi bilmeliyiz. Biz, Kayseri AFAD İl Müdürlüğü olarak Sayın İl Müdürümüzün talimatları doğrultusunda bu eğitimleri isteyen herkese veriyoruz. "Nasıl olsa olmaz" diyerek bu konuyu ertelememeli, mutlaka öğrenmeliyiz. Deprem esnasında evde nerede durmamız gerektiğini ve Çök-Kapan-Tutun hareketini ezberlemeliyiz. Bizler AFAD çalışanları olarak görevimizi yapmaya her zaman hazırız. Biz fedakârlıkla çalışmaya devam edeceğiz; ancak vatandaşlarımızdan ricamız, kendileri ve çocukları için afet eğitimlerini almalarıdır. AFAD Başkanlığı ve Kayseri AFAD olarak bizlere başvuran her vatandaşa bu bilinci aşılamaya gönüllüyüz. Rabbim bir daha 6 Şubat gibi acı günleri bu aziz millete yaşatmasın” diye konuştu.