  • Haberler
  • Gündem
  • 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda kayıtlar başladı

6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda kayıtlar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için başvurular başladı. Kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com web sitesi üzerinden yapılacak.

6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda kayıtlar başladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda 10K ve 21K kategorileri için başvurular açıldı. 2029 Dünya Spor Başkenti Adayı olan şehir altıncı kez sporcuları aynı start çizgisinde buluşturmaya hazırlanıyor. 20 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek maraton için 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde kayıt süreci resmen başladı.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com web sitesi üzerinden yapılırken, maraton hakkında kapsamlı bilgiye site üzerinden erişilebilecek.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!