6 yıl hapis cezası bulunan İhraç astsubay yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından Hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay V.B.(43) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay V.B.(43) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.