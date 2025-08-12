  • Haberler
  • 6 yıl hapis cezası bulunan İhraç astsubay yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında  "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan  6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay V.B.(43) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

