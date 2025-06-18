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6 yıl hapis cezası ile aranan FETÖ firarisi yakalandı

Kayseri'de hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.(61) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

6 yıl hapis cezası ile aranan FETÖ firarisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan  6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.(61) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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