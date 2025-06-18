6 yıl hapis cezası ile aranan FETÖ firarisi yakalandı
Kayseri'de hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.(61) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.(61) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.