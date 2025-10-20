6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY silah terör örgütüne oye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı A.E.(34) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; FETÖ/PDY silah terör örgütüne oye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı A.E.(34) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

