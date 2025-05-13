6 yılda 3 bin 992 ton tohum dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tohum dağıtım programları kapsamında, Kayseri'deki çiftçilere katkılar sunarak, tarımsal üretimi arttırmayı hedefledi. Bugüne kadar ise, 3 bin 992 ton tohum dağıtarak üreticilere destek verildi. 2025 yılı itibarıyla geride kalan süreçte Kadir Has Kongre Merkezi Otopark Alanı’nda gerçekleştirilen törende, 11,5 milyon TL maliyetle çiftçilere 200 ton nohut ve 38 ton mercimek tohumu dağıtıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Üreticilerimizin yanında olmaya, üreticilerimizi sırtımızda taşımaya, onların daha iyi koşullarda üretim yapmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Kayseri, güçlü tarım altyapısıyla Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biridir” dedi. Kocasinan ilçesi Kızık Mahallesi’nden Cemal Dündar, 40 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek, “Bizleri destekledikleri için teşekkür ederim” dedi. Feride Baş da Kocasinan ilçesi Eğim Mahallesi’nde çiftçilik yaptığını, bu desteklerin kendilerine çok faydası olduğunu söyleyerek, gençlere üretim tavsiyesinde bulundu. ÇİFTÇİLERE TOPLAM 3 BİN 992 TON TOHUM DAĞITILDI Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içinde 270 ton nohut tohumu, 2023 yılı içinde 300 ton nohut tohumu, 2024 yılı içinde 300 ton nohut tohumu, 2025 yılı içinde ise 200 ton nohut tohumu olmak üzere 1.070 ton nohut tohumu dağıttı. Öte yandan, 2020 yılı içinde 118 ton kaba yem tohumluğu, 125 ton ekmeklik buğday tohumluğu, 171 ton macar fiğ tohumluğu, 2021 yılı içinde 4 ton buğday tohumluğu, 2022 yılı içinde 1.000 ton buğday tohumu, 191 ton aspir tohumu, 830 ton kaba yem tohumu, 95 ton korunga tohumu, 2023 yılı içinde 100 ton aspir tohumu, 2024 yılı içinde 250 ton kışlık buğday tohumu ve 2025 yılı içinde 38 ton mercimek tohumu dağıtımı yapıldı. Son 6 yılda çiftçilere toplam 3 bin 992 ton tohum dağıtıldı.