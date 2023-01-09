60 saatlik kamera kaydını incelediler, hırsızları yakaladılar

Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi, polis ekiplerinin 60 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından tespit edilerek yakalandı.

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  • 09.01.2023 12:25
  • Güncelleme: 09.01.2023 13:13
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60 saatlik kamera kaydını incelediler, hırsızları yakaladılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi, polis ekiplerinin 60 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede işyerlerinden hırsızlık yapan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 60 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şahısların kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahısları kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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