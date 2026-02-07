600 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi
Pınarbaşı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Solaklar Mahallesinde Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında kimlik sorgusu için durdurulan F.Ö.’nün sevk ve idaresinde bulunan yolcu otobüsünde yapılan kontrolde; 600 kilogram hologramsız ve bandrolsüz tütün ele geçirildi.