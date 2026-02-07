600 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında kimlik sorgusu için durdurulan F.Ö.'nün sevk ve idaresinde bulunan yolcu otobüsünde yapılan kontrolde 600 kilogram hologramsız ve bandrolsüz tütün ele geçirildi.

600 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

Pınarbaşı Merkez Jandarma Karakol  Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Solaklar Mahallesinde Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında kimlik sorgusu için durdurulan F.Ö.’nün sevk ve idaresinde bulunan yolcu otobüsünde yapılan kontrolde; 600 kilogram hologramsız ve bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma açıldı
Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma açıldı
Hafta Sonu Kayseri'ye Kar Uyarısı
Hafta Sonu Kayseri'ye Kar Uyarısı
Ülker, 'Büyükşehir Belediyesi'nin depreme önem vermediğini Afet İşleri Daire Başkanlığı'na verdiği bütçeden anlıyoruz'
Ülker, “Büyükşehir Belediyesi’nin depreme önem vermediğini Afet İşleri Daire Başkanlığı’na verdiği bütçeden anlıyoruz”
6 Şubat depremlerinde AFAD Kayseri'nin yoğun mesaisi: Maraş'tan Hatay'a uzanan destek
6 Şubat depremlerinde AFAD Kayseri’nin yoğun mesaisi: Maraş’tan Hatay’a uzanan destek
Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı: 'Sesimizi Duymayanlara Düdük Çalıyoruz'
Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı: “Sesimizi Duymayanlara Düdük Çalıyoruz”
Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Yurdakul: 'Acımız hâlâ taze, dualarımız milletimizle'
Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Yurdakul: “Acımız hâlâ taze, dualarımız milletimizle”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!