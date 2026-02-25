619 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de Jandarma ekipleri tarafından yol kontrol devriyesi esnasında kimlik sorgusu için durdurulan tırda çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan kontrolde 619 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

619 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kayseri-Malatya karayolu  Solaklar Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında kimlik sorgusu için durdurulan tırda çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan kontrolde 619 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İlim Yayma Cemiyeti'nden İslam Sanatları Sergisi: Yazı Medeniyeti
İlim Yayma Cemiyeti'nden İslam Sanatları Sergisi: Yazı Medeniyeti
Kayseri'de 7,7 Milyon Yıllık Fosil Buluntuları Her Geçen Gün Artıyor
Kayseri'de 7,7 Milyon Yıllık Fosil Buluntuları Her Geçen Gün Artıyor
Kayseri'de Hayvancılıkta Sürdürülebilir Destek Modelleri
Kayseri'de Hayvancılıkta Sürdürülebilir Destek Modelleri
Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, Ekonomide Yeni Dönem ve Küresel Riskleri Değerlendirdi
Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, Ekonomide Yeni Dönem ve Küresel Riskleri Değerlendirdi
Kayseri Bağ Kültürü Müze Olarak Yaşayacak
Kayseri Bağ Kültürü Müze Olarak Yaşayacak
Kayseri'de 'Vergi Haftası' Ziyaretleri
Kayseri'de 'Vergi Haftası' Ziyaretleri
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!