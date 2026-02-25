619 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de Jandarma ekipleri tarafından yol kontrol devriyesi esnasında kimlik sorgusu için durdurulan tırda çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan kontrolde 619 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında kimlik sorgusu için durdurulan tırda çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan kontrolde 619 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.