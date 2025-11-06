62'ncisi olan İbrahim Ustaoğlu Sersim Erva Spor Kulübü açıldı

62.si olan İbrahim Ustaoğlu Sersim Erva Spor Kulübü için Fevzi Çakmak Mahallesi’nde açılış töreni düzenlendi. Programa, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Bilgihan Yeşilyurt, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sersim Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ustaoğlu ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; “62’nci Erva Spor Okulu'nu, şehrimizin gururu, benim değerli dostum, şehrimizin ihracat rekorları kıran, ürettiği ürünlerle şehrimizi ve firmasının adını altın harflerle yazdıran Sersim İbrahim Ustaoğlu'nun adına açılıyor olmasının büyük gururunu, mutluluğunu yaşıyorum. Daha üç gün önce Emniyet Müdürümüzle beraber bir açılıştayken bir anne geldi yine, feryat ediyor. ‘Sayın Valim, oğlumu kaybettim, evimde yangın var. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Evde 10 yaşında kızım var, ona zarar verecek diye korkuyorum. Bana zarar veriyor, bana işkence yapıyor. Sayın Valim, ya alın tutuklayın, ya ölsün artık, dayanamıyorum’ diye feryat ediyor. İki gün önce bir baba ziyaretime geldi. "Sayın Valim, yardım edin. Siz devletsiniz. Yardım edin" diyerek feryatlarını duysaydınız. İşte bu amaçla yola çıktık. Biz gençlerimizin spor salonlarında olmasını istiyoruz. Biz gençlerimizin sanat salonlarında olmasını istiyoruz. İstiyoruz ki; çıktıkları müsabakalarda, Avrupa şampiyonalarında ay yıldızlı bayrağımızı diğer bayrakların üzerine çıkarsınlar. Bizim derdimiz bu. Her mahallede olacağız. Her yerde biz olacağız. Sadece okulda değil, okul dışında da gençlerimizle olacağız. Bakın göreceksiniz. Bizi gururlandıracaklar. O çıktıkları müsabakalarda madalyalarını alırken, o ay yıldızlı bayrağı öperken onları gördüğümüzde gözyaşı gözümüzden süzülecek. Sersim Ervalı gençler, sizden beklentimiz bu. İbrahim amcanızın sizden beklentisi bu. Hepimizin sizden beklentisi bu. Biz sadece spor okulu açmıyoruz. Yine söylüyorum, meydan okuyoruz. Gençlerimizi sporla, sanatla, sosyal faaliyetlerle buluşturmak adına meydan okuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “62'ye ulaşmış olan bir müessese, elbette ki sadece Kayseri'de değil, bütün Türkiye'de, bütün vilayetlerde ses getirecek, talep görecektir. Ama Kayseri'de şöyle bir güzellik var. Bu 60 tanenin üzerindeki her bir spor kulübünün arkasında bir hayırseverimiz var, bir kamu kurumu var veyahutta bir sivil toplum var. Devletiyle, milletiyle barışık, beraber, el ele çalışan bir Kayseri var. Yani buradaki model, bütün Türkiye'ye model olacak bu işe öncülük ettiğiniz için, çığır açtığınız için hep ellerinize, emeğinize sağlık. Sizlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Gelişen ve değişen toplum düzeni içerisinde hareketliliğin azaldığı, özellikle teknolojik bağımlılıkla birlikte neredeyse sıfıra yakın bir hareket kabiliyetinin oluştuğu bu dönemde, bu çalışmaların önemini ve değerini daha çok anlıyoruz. Sahadaki sporcu velilerimizin, antrenörlerimize söylediği olumlu gelişmeleri duydukça bizler motivasyonumuzu daha artırıyoruz. Çocuklarımızda çok kısa sürede ortaya konulan performans ve değişim, inşallah geleceğimiz adına, al bayrağımızı göndere çektirecek milli sporcular adına umut vericidir. Onun için de bu mücadeleyi büyüterek, genişleterek devam ediyoruz Sayın Valimizin himayelerinde” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 62’ncisi olan Sersim Erva Spor Kulübü, protokol tarafından kurdele kesilmesiyle birlikte açıldı. Daha sonra protokol, Sersim Erva Spor Kulübü’nü gezerek hazırlanan gösterileri izledi.