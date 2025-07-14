647. Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Etkinlikte, katılımcılar arasında sıcak bir atmosfer oluşurken, pilav ikramları ve dualar eşliğinde dostluk bağları güçlendirildi. Her yıl yaz aylarında geleneksel olarak düzenlenen bu etkinlik, Mimarsinan halkının yanı sıra Kayseri’den gelen misafirlere de ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte konuşan katılımcılar, organizasyonun geleneksel hale gelmesinin önemine vurgu yaparak, Melikgazi Belediyesi’ne bu güzel etkinlik için teşekkür ettiler. Bir arada olmanın verdiği mutluluğu paylaşan vatandaşlar, bu tür organizasyonların devam etmesini dilediklerini belirtti.

Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği, geçmişten gelen geleneklerin yaşatıldığı, toplumsal dayanışmanın pekiştirildiği bir platform olmaya devam ediyor.