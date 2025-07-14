  • Haberler
  • Gündem
  • 647. Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

647. Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen '647. Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği', Melikgazi Evliyalar Parkı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, bölge halkının bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği önemli bir organizasyon olarak dikkat çekti.

647. Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Etkinlikte, katılımcılar arasında sıcak bir atmosfer oluşurken, pilav ikramları ve dualar eşliğinde dostluk bağları güçlendirildi. Her yıl yaz aylarında geleneksel olarak düzenlenen bu etkinlik, Mimarsinan halkının yanı sıra Kayseri’den gelen misafirlere de ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte konuşan katılımcılar, organizasyonun geleneksel hale gelmesinin önemine vurgu yaparak, Melikgazi Belediyesi’ne bu güzel etkinlik için teşekkür ettiler. Bir arada olmanın verdiği mutluluğu paylaşan vatandaşlar, bu tür organizasyonların devam etmesini dilediklerini belirtti.

Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği, geçmişten gelen geleneklerin yaşatıldığı, toplumsal dayanışmanın pekiştirildiği bir platform olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Düğün salonunda bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralandı
Düğün salonunda bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralandı
Kayseri pazarlığı nedir?
Kayseri pazarlığı nedir?
Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı kurtarıldı
Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı kurtarıldı
Kocasinan'a 25 bin metrekarelik Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılıyor
Kocasinan’a 25 bin metrekarelik Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılıyor
İkinci El Cep Telefonlarına Rağbet Artıyor
İkinci El Cep Telefonlarına Rağbet Artıyor
Bunaltıcı sıcaklar klima satışlarını artırdı
Bunaltıcı sıcaklar klima satışlarını artırdı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!