65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma durdurma kararı Kayseri’de uygulanmayacak

Toplu taşımada 65 yaş ve üzerine ücretsiz ulaşım uygulaması Özel Halk Otobüsleri tarafından tüm Türkiye’de durdurulma kararı alındığı iddiasıyla gündeme geldi. 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hizmetine ekim ayında durdurulma kararı aldı. Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin aldığı Ekim ayında 65 yaş üzeri ücretsiz taşıma hizmetlerinin iptali kararının ise Kayseri’de uygulanmayacağı bildirildi.