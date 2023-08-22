65 yaş ve üzeri ücretsiz ulaşım kaldırılamaz

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı belediyelerin ve kurumların 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşımını kaldırma kararına yönelik yaptığı açıklamasında, kanunla yapılan düzenlemenin ancak başka bir kanunla kaldırılabileceğini söyleyerek, 'Kanunla yapılan 65 yaş ve üzeri ücretsiz ulaşımı, belediye ya da bir kurum kaldıramaz' dedi.

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  • 22.08.2023 12:43
  • Güncelleme: 22.08.2023 15:53
65 yaş ve üzeri ücretsiz ulaşım kaldırılamaz
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı belediyelerin ve kurumların 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşımını kaldırma kararına yönelik yaptığı açıklamasında, kanunla yapılan düzenlemenin ancak başka bir kanunla kaldırılabileceğini söyleyerek, “Kanunla yapılan 65 yaş ve üzeri ücretsiz ulaşımı, belediye ya da bir kurum kaldıramaz” dedi.

Kanuna karşı gelenler için bir cezai müeyyide olacağını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Kanunla yapılan düzenlemeyi bir belediye ya da herhangi bir kurum kaldıramaz. Bunu başka bir kanunla ancak kaldırabilirsiniz. Dolayısıyla bu tür şeyler sadece bir tepkidir hatta belki bir kamuoyu yoklaması olarak görüyorum ben. Bazı belediyelerin ya da bazı kooperatiflerin bir kamuoyu oluşturmak ve böyle bir şeyin altyapısını hazırlamak adına yaptıkları ama zamanlaması çok yanlış. Bu kanuna karşı bir takım uygulamalar yapanlara da illa ki bir cezai müeyyidesi olur. Onları uyaralım öncelikle. Fakat şunu da belirtelim; haklı yönleri yok mu? Var tabi. Yani belediye otobüsleri ile ilgili sıkıntılar var. Çünkü otobüslerin en büyük maliyet kalemi yakıt olduğu için ve onun da fiyatlarından dolayı böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntıdan dolayı bir tepki gösterildi zaten fakat bu çözüm değil” dedi.

Şahin, verilen serbest biniş hakkının suistimal edilmemesi için sınırlama ya da aylık ulaşım ücret desteği yapılması gerektiğini söyleyerek, “Tüketiciler Birliği olarak her iki tarafa da söyleyeceğimiz çözüm şu; eğer 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza böyle bir hak veriliyor ise ve bunun da bir sınırlaması yok ise ki ne saat sınırlaması var ‘sabah 7-9 arası akşam 4’den sonra binilemez’ gibi bir sınırlama yoksa ve sayı itibarıyla da bir sınırlama yoksa ki günde 50 defa binenler var. Hatta bu işi meslek haline getirip, kuryelik yaparak bunu belediye otobüsleriyle taşıyanlar var bedavaya getirerek. Bu da tespit edilmiş. Bunun önüne geçmenin yolu aslında eğer bir yardım yapılacaksa bakanlık tarafından ki belediyelere ve özel otobüslere veriliyor bu para yaşlı başına. Bunu direkt 65 yaş üzerine yapsak yani aylık 500 TL ulaşım desteği diye 65 yaş üstüne bakanlığın yapacağı bir destek burada hem yoğunluğu bitirir, hem suistimali bitirir hem de belediye otobüsleri ‘bize bugün ne kadar bedava bindi’ endişesi taşımazlar. Bir çözüm önerisi bu ve bunun değerlendirilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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