66 litre sahte alkol ele geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 66 litre sahte alkol, 32 adet sahte alkol bandrolü, 195 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 66 litre sahte alkol, 32 adet sahte alkol bandrolü, 195 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme, 30 adet emtia, 1 adet ruhsatsız tüfek,
550 paket kaçak sigara, 4 adet silah parçası, 25 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken aranan şahıslar kapsamında 19 şahıs ise yakalandı.