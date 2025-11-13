66 Müfettiş Yardımcısı alınacak

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere, 28 Aralık 2025-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak iki aşamalı sınavla 66 Müfettiş Yardımcısı alınacağını duyuruldu.

66 Müfettiş Yardımcısı alınacak

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 28 Aralık 2025-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak iki aşamalı sınavla 66 Müfettiş Yardımcısı alınacağını duyuruldu. Sınava katılmak isteyen Müfettiş Yardımcısı adaylarının başvuru şartları ise şu şekilde: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans düzeyindeki öğretim kurumlarından mezun olmak, yarışma sınavının birinci aşamasının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak, adli sicil yönünden Müfettişliğe engel hali bulunmamak ve sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak, Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engeli olmamak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Serçeönü Alt Geçidi bugün 22.00'de bakım nedeniyle kapatılacak
Serçeönü Alt Geçidi bugün 22.00’de bakım nedeniyle kapatılacak
Başkan Arıkan: 'Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor'
Başkan Arıkan: “Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor”
5 günlük trafik denetimlerinde bin 756 sürücüye cezai işlem
5 günlük trafik denetimlerinde bin 756 sürücüye cezai işlem
Başkan Arıkan: 'Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?'
Başkan Arıkan: “Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?”
Başkan Arıkan: '2025 Türkiye'sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil'
Başkan Arıkan: “2025 Türkiye’sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil”
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!