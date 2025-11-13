66 Müfettiş Yardımcısı alınacak

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 28 Aralık 2025-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak iki aşamalı sınavla 66 Müfettiş Yardımcısı alınacağını duyuruldu. Sınava katılmak isteyen Müfettiş Yardımcısı adaylarının başvuru şartları ise şu şekilde: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans düzeyindeki öğretim kurumlarından mezun olmak, yarışma sınavının birinci aşamasının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak, adli sicil yönünden Müfettişliğe engel hali bulunmamak ve sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak, Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engeli olmamak.