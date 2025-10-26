690 personelle Narko-Asayiş uygulaması 92 kişi yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol-18 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları neticesinde 92 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, 690 personelin katılımıyla toplam 69 noktada, Şehit İbrahim Birol-18 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda,

18.431 şahıs ve 6.533 araç sorgusu yapıldı, 319 park, 74 bağ evi ve 47 umuma açık alan kontrol edildi.

Çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirilirken, 45 kişi hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Ayrıca 92 aranan şahıs yakalanırken,
11 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı ve yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak ve 1 adet muşta, 2 adet hacizli/yakalamalı oto ile 2 adet çalıntı oto ele geçirildi.

