7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası'nda bir araya gelindi: 'Asıl engel gönüllerde olan engellerdir'

Melikgazi Kaymakamlığı, Melikgazi İlçe Müftülüğü ve Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şubesi tarafından 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası dolayısıyla kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Programa Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya, Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca, dernek üyeleri katılım sağladı.

Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya programda yaptığı açıklamada, “Biz millet olarak, ümmet olarak organik bir aileyiz. Dayanışma içerisindeyiz. Bugün görme engelliler haftası sebebiyle kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların gören gözü olalım, gönüllerine dokunalım istedik. Bu noktada asıl engeller gönüllerde olan engellerdir. Fiziksel engelliliği bir sorun haline, bir kast haline getirerek toplumda böyle bir şuurun sanki alt tabaka varmış gibi görülmesi en büyük engelliliktir” şeklinde konuştu.

Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca ise, “7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası münasebetiyle Melikgazi Kaymakamımız, Melikgazi İlçe Müftümüz ile birlikte kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdik. Gerçekten günün anlam ve önemini belirten bir buluşma oldu bizim için. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.