7/24 Kütüphane Ziyaretçisi 1 milyonu aştı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın üstün gayretleriyle 31 Ekim 2020’de düzenlenen törenle hizmete giren ve o tarihten bu yana başta üniversite öğrencileri ve araştırmacılar olmak üzere her yaştan öğrenciye nezih bir ortamda çalışma imkanı sağlayan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde 34 bin 650 kitap ve 8 bin süreli yayın bulunuyor. Başta LGS ve YKS hazırlıklarını yürütün öğrencilerin ilk tercihi olan kütüphane, uzmanlık sınavına hazırlanan öğrenciler ile araştırma yürüten bilim insanlarının da vazgeçilmez mekanı olarak dikkat çekiyor.

Öğrenci yurtlarının tam ortasındaki konumu ile ulaşım kolaylığı da bulunan kütüphanede 24 saat hizmet veren kafe, kitap kafe, sesli kütüphane, sessiz kütüphane, akademik sessiz kütüphane, çocuk bölümü, yabancı dil kursu derslikleri, konferans salonu ve fuaye alanı yer alıyor.

Kayseri’nin kalbi konumundaki kütüphanede eğitim ve öğretim hizmetlerinin yanı sıra sosyal faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Kitap sohbetleri, müzik dinletileri, resim ve fotoğraf sergileri, tiyatro oyunları gibi etkinliklere ev sahipliği yapan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi, eğitimin olduğu kadar kültür sanatın da çekim noktası oluyor.

SEMT KÜTÜPHANELERİ DOLUP TAŞIYOR

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nin yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan diğer 5 kütüphane de büyük ilgi görüyor. Her eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrencilerin, gençlerin ve araştırmacıların buluşma noktası olmaya devam eden eğitim yuvalarından birisi olan Mehmet Karamercan Semt Kütüphanesi de kısa sürede yoğun ilgi görerek günlük ortalama 350 kişiye ev sahipliği yapıyor.

02 Şubat 2024’te hizmete giren ve Çocuk Kütüphanesi bölümü ile de büyük ilgi gören bu kütüphaneden şu ana kadar 65.000 den fazla okur yararlandı.

8 bin 850 kitap bulunan Mehmet Karamercan Kütüphanesi, 09:00 – 23:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bunun yanında, Kiçiköy Mahallesi’ndeki Altıntepe Semt Kütüphanesi, Mevlana Mahallesi’ndeki Abdülhamidhan Semt Kütüphanesi ve jandarma karşısındaki Hafize-Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi de günlük 100-150 öğrenci tarafından aktif olarak kullanılıyor.

100 APARTMANA 100 KÜTÜPHANE

Öte yandan Başkan Yalçın tarafından hayata geçirilen bir büyük önemli eğitim hamlesi de apartmanların kazan daireleri ve sığınaklarına yaptırılan kütüphaneler oldu.

Doğalgaza geçilmesiyle birlikte atıl kalan alanları değerlendiren Talas Belediyesi, binada oturan çocukların nezih ve sağlıklı bir ortamda ders çalışmalarına imkan sağlıyor.

“KÜTÜPHANELERİMİZ EĞİTİMİN CANDAMARI”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki kütüphane yatırımlarının gençlere ve araştırmacılara önemli bir destek olduğunu belirterek, “Kütüphanelerimiz bilgiye ulaşmanın, nezih bir ortamda çalışmanın ve araştırma yapmanın en güvenilir ve en kolay adresi. Özellikle gençlerimizin ders çalışırken, araştırma yaparken huzurlu ve güvenli bir ortam bulması bizim için büyük önem taşıyor” dedi.