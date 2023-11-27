7,5 milyon yıllık fosil sergisi miniklerin ilgi odağı oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen ve dünyanın ilgisini çeken 7,5 milyon yıllık fosiller, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında sergilenmeye devam ediyor. 7’den 70’e herkesin ilgi odağı olan sergide Başkan Büyükkılıç, son olarak miniklerle buluşup, sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın destekleri ile süren dünya jeolojik tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana herkesin merak ettiği ve bilgi aldığı sergiyi minikler de gezdi. Sergiyi gezen miniklerle buluşan Başkan Büyükkılıç, miniklere sergi hakkında sorular sorarak, bilgiler verdi.

Sıcak ve samimi sohbetin ardından Başkan Büyükkılıç, 7,5 Milyon yıllık fosil faunası sergisini inceleyen miniklere Kayserispor forması hediye etti. Sergide 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında çok önemli detaylar öğrendiklerini ifade eden minikler, sergiyi çok sevdiklerini ve bu sergide fosiller hakkında birçok detay öğrendiklerini ifade ettiler.

“Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum”

Öğretmenlerden Abdullah Çalı, Büyükşehir Belediyesi’ne 7,5 Milyon Yıllık Fosil Faunası sergisi için teşekkür ederek, “Diğer okulların da mutlaka bunu görmesini tavsiye ediyorum. Eğitim sadece okulda verilenle bitmiyor. Çocukların eğitim süreçleri şu şekilde olmalı bir kere mutlaka dokunacak, dinleyecek ve görecek. Burada da Büyükşehir Belediyesi olarak görsel olarak hazırlayıp çocuklara sunması hafızalarında kalmasına neden olacak bundan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Diğer okulların da mutlaka bunu görmesini de tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Kayseri’de bu kadar çok fosil olduğunu bilmiyordum”

Sergiyi gezen öğrencilerden Defne Dinç, fosilleri çok merak ettiğini burada merakının gittiğini ifade ederek, Kayseri’de bu kadar çok fosil olduğunu bilmediğini dile getirdi. Dinç, “Ben burayı çok sevdim çünkü fosilleri çok merak ediyordum ve Kayseri’de bu kadar çok fosil olduğunu bilmiyordum. Fosillerin üzerine tarih atıldığını da yeni öğrendim. Fosiller çok büyükmüş bu kadar büyük olduklarını da bilmiyordum, bizden çok fazla büyüklermiş. Burada yeni bilgiler öğrendim. Okul gezisine geldiğimiz için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Burada incelenebilecek çok fazla şey var”

Ahmet Sayit Çay isimli öğrenci ise, ‘Kayseri’de bu kadar çok fosil olduğu kimin aklına gelebilirdi?’ diyerek, şunları söyledi:

“Hayvanların nasıl yaşadığını nasıl beslendiğini ve nasıl fosilleştiğini öğrendim. Kayseri’de bu kadar çok fosil olduğu kimin aklına gelebilirdi? Büyüklüğü desen çok büyük, yaşamı desen çok değişik. Burada incelenebilecek çok fazla şey var. Mesela dişleri çok değişik, yaşamları çok garip. Özellikle beslenmeleri de çok garip. Ben fil ve mamut türlerinin etçil beslendiklerini sanıyorum. Otçul besleniyorlarmış. Ağaçları devirip oradaki yeşilliklerden besleniyorlarmış, doğaya da yararlıymış. Burayı çok sevdim.”

Elif Sara öğrenci de Kayseri’de fillerin yaşamış olduğunu öğrenince şaşırdığını file getirerek, “Burası çok güzel bir yer. Buradaki fosilleri görünce çok şaşırdım. Kayseri’de fil olduğunu öğrenince öyle şaşırdım ki. Ben yoktur sanıyordum. Yani burası çok güzel bir yer. Büyükşehir Belediyesi bu sergiyi iyi ki açmış. Teşekkür ediyorum” dedi.

Ecem Seçilir ise sergiyi çok sevdiğini ve eğlenceli bulduğunu ifade ederek, “Buraya ilk geldiğimde heyecanlandım ve meraklandım. Burası çok güzel. Çok sevdim. Bunlar gerçek olduğu için iyice anladım ve düşündüm. Ve çok güzel bir yer oldu. Burada birçok bilgiler verdiler. Benim için eğlenceli ve güzel geçti” diye konuştu.