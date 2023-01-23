7,5 milyon yıllık fosiller Harikalar Diyarı'nda sergileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği, Kayseri Müze Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Taşhan Mahallesi'nde 7,5 milyon yıllık geçmişe ışık tutan kazı çalışmalarında bulunan eserler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Harikalar Diyarı Bilim Merkezi'nde sergileniyor.

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  • 23.01.2023 10:12
  • Güncelleme: 23.01.2023 13:14
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7,5 milyon yıllık fosiller Harikalar Diyarı'nda sergileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, Kayseri Müze Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Taşhan Mahallesi’nde 7,5 milyon yıllık geçmişe ışık tutan kazı çalışmalarında bulunan eserler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Harikalar Diyarı Bilim Merkezi’nde sergileniyor.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı kenarındaki Taşhan bölgesinde 2018 yılından beri yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve 7,5 milyon yıllık tarihi aydınlatan fosiller, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’nde vatandaşlara sergileniyor. Sergilenen eserlerin dışında çalışmalarda bulunan diğer eserler de yine büyükşehir belediyesi tarafından kurulacak olan Türkiye’nin ilk paleontoloji müzesinde sergilenecek.

Kazı çalışmaları süresince birçok eserden envanter oluşturduklarını söyleyen Uzman Antropolog Ömer Dağ, “Biz ilk 2018 yılında buraya geldiğimizde gayet büyük örneklerle karşılaştık ve bu örnek fosilleri aynı sene içerisinde hem araziden çıkardık hem de laboratuvarda hızlı bir şekilde konservasyon işlemlerini tamamladık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilim merkezinde bir alanda sergileniyor fosiller. Çünkü bizim yaptığımız iş bilinmiyordu ve insanlar Kayseri’nin tabiat varlıkları zenginlikleriyle nasıl bir zenginliğe sahip olduğunu görebilsin diye şu anda Kayseri Bilim Merkezi’nde sergiliyoruz. Burada ortalama 10-15 tane ürünümüz şu anda sergi aşamasında ama biz tabi ki de 5 yıllık kazı süresi boyunca da bayağı bir fosil envanteri oluşturduk kendimize. Bunların da Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılacak olan Türkiye’nin ilk paleontoloji müzesinde sergilenmesi planlanıyor. Müzenin temeli atıldı, onun da yakında açılması planlanıyor” dedi.

Ömer Dağ, bulunan ortalama 500-600 eser olduğunu ve eserlerin Türkiye’de ilk olacak paleontoloji müzesinde sergileneceğini söyleyerek, “Burada çıkarılan çoğu eser orada sergilenecek. Ortalama bizim şu ana kadar 500-600 adet civarı fosil buluntumuz mevcut. Bunların içinde de planlama ve düzenleme yapılıp, sergileme aşamasına gelenleri müze açılmasına yakın net bir şekilde belirleyip bilgi verilebilir. Şu anlık hem konservasyon çalışmalarımız hem ayaklandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayaklanan ürünlerle beraber insanlar hem ayaklanmış hem de orijinal halini açılacak olan müzede net bir şekilde görecekler” ifadelerini kullandı.

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İHA

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