7,5 milyon yıllık tarih ayaklanıyor

Yamula Barajından çıkarılan eski dönemlerden kalma fosiller ayaklandırma çalışmaları devam ediyor. Yapılan ayaklandırma çalışmaların müzede sergileneceğini söyleyen Uzman Antropolog Ömer Dağ, “vatandaşlarımızın kafasından canlansın diye bazı örneklerin kalıplarını alıp direk ayaklandırmasını yapacağız. Çünkü birebir orijinal fosilde ayaklandırma yapmamız mümkün olmayabiliyor çünkü çok hassas örnekler. O yüzden kalıplarını alıp, ayaklandırmalarını yapıp, insanların kafasında oluşan bu hayvanın boyu nasıldı? morfolojisi nasıldı? gibi soru işaretlerini ortadan kaldırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.



Yamula Barajında bulunan hayvan fosillerinin hepsini ayaklandırmayı planlandıklarını dile getiren Antropolog Dağ, “Şu anda 3 toynaklı dediğimiz sipahi ön grubu olan atın atası olan örneği ayaklandırıyoruz. Bu örnek Yamula Barajında çok yoğun bir şekilde bulduğumuz bir örnekti. Hemen hemen tam bir morfolojisini bulduk diyebilirim. Bulduğumuz örneklerin direk birebir kalıbını alıp, ayaklandırmasını gerçekleştireceğiz. Müzemiz şu anda yapım aşamasında bitmek üzere. 1 – 1,5 yıla müzemiz büyük ihtimal tamamlanıp açılacak. Bu açılma evresinde yaptığımız ayaklandırmaları sergilemeyi planlıyoruz. İlk hyperion dediğimiz örnekle başladık, daha sonra file ait örneğimizi ayaklandırmayı planlıyoruz. Boş boynuzlulara ait bovit grubumuzdan örneğimiz var, onları ayaklandırmayı düşünüyoruz. Yamula Barajından bulduğumuz faunayı genel olarak ayaklandırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.