7,7 Milyon Yıllık Fosil Kazıları Kayseri'de Devam Ediyor

Yamula Barajı Fosil Lokaliteleri, dünya genelinde ilgi çeken fosil kalıntılarıyla dolu. Kazılarda, atlar, boş boynuzlular, hortumlugiller, gergedanlar, zürafalar, domuzlar, kaplumbağalar ve kemirgenler gibi çeşitli fosil örnekleri gün yüzüne çıkarılıyor. Özellikle Çevril ve Taşhan bölgelerinde yapılan kazılarda, 7,7 milyon yıl öncesine tarihlenen fosillerin keşfi, bölgenin paleontolojik zenginliğini gözler önüne seriyor.

Kazı alanında yapılan incelemelerde, zürafagillerden bir fosilin replikası sergilenirken, Çevril bölgesinde kılıç dişli kaplan örneği de çıkarıldı. Bu buluntular, Kayseri’nin doğal tarihine ışık tutarken, bilim dünyasında da büyük bir heyecan yaratıyor.

Kazı çalışmalarının yanı sıra, bu buluntuların sergileneceği bir Paleontoloji Müzesi projesi de hayata geçiriliyor. Müze, 2026 yılı sonunda tamamlanacak ve bölgedeki zengin fosil mirasını ziyaretçilere sunacak. Kazıların bilimsel danışmanları, uluslararası iş birlikleriyle yapılan çalışmalara dikkat çekerek, elde edilen malzemelerin benzersiz olduğunu vurguluyor.

Yamula Barajı Fosil Lokaliteleri, Türkiye’nin doğa tarihi mirasını koruma ve tanıtma açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu çalışmalar, Kayseri’de bilim turizmini destekleyerek, doğa tarihi farkındalığını artırmayı hedefliyor.