  • Haberler
  • Gündem
  • 7,7 Milyon Yıllık Fosil Kazıları Kayseri'de Devam Ediyor

7,7 Milyon Yıllık Fosil Kazıları Kayseri'de Devam Ediyor

Kayseri'nin Yamula Barajı çevresinde gerçekleştirilen fosil kazıları, 7,7 milyon yıl öncesine tarihlenen önemli buluntularla devam ediyor. 2018 yılında başlayan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Müzesi Başkanlığı'nın izinleri doğrultusunda, yerel yönetimlerin desteğiyle sürdürülüyor.

7,7 Milyon Yıllık Fosil Kazıları Kayseri'de Devam Ediyor

Yamula Barajı Fosil Lokaliteleri, dünya genelinde ilgi çeken fosil kalıntılarıyla dolu. Kazılarda, atlar, boş boynuzlular, hortumlugiller, gergedanlar, zürafalar, domuzlar, kaplumbağalar ve kemirgenler gibi çeşitli fosil örnekleri gün yüzüne çıkarılıyor. Özellikle Çevril ve Taşhan bölgelerinde yapılan kazılarda, 7,7 milyon yıl öncesine tarihlenen fosillerin keşfi, bölgenin paleontolojik zenginliğini gözler önüne seriyor.

Kazı alanında yapılan incelemelerde, zürafagillerden bir fosilin replikası sergilenirken, Çevril bölgesinde kılıç dişli kaplan örneği de çıkarıldı. Bu buluntular, Kayseri’nin doğal tarihine ışık tutarken, bilim dünyasında da büyük bir heyecan yaratıyor.

Kazı çalışmalarının yanı sıra, bu buluntuların sergileneceği bir Paleontoloji Müzesi projesi de hayata geçiriliyor. Müze, 2026 yılı sonunda tamamlanacak ve bölgedeki zengin fosil mirasını ziyaretçilere sunacak. Kazıların bilimsel danışmanları, uluslararası iş birlikleriyle yapılan çalışmalara dikkat çekerek, elde edilen malzemelerin benzersiz olduğunu vurguluyor.

Yamula Barajı Fosil Lokaliteleri, Türkiye’nin doğa tarihi mirasını koruma ve tanıtma açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu çalışmalar, Kayseri’de bilim turizmini destekleyerek, doğa tarihi farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ, ISIF'25 Fuarından 7 Madalya ile Dönerek Başarılarına Bir Yenisini Ekledi
ERÜ, ISIF'25 Fuarından 7 Madalya ile Dönerek Başarılarına Bir Yenisini Ekledi
Prof. Dr. Kerim Güney, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında
Prof. Dr. Kerim Güney, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında
Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeniden Faaliyete Geçti
Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeniden Faaliyete Geçti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 38 Yeni Hizmet Aracını Tanıtıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 38 Yeni Hizmet Aracını Tanıtıyor
Eğribucak'ta Yeni İtfaiye Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor
Eğribucak’ta Yeni İtfaiye Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor
Şehit Ömer Delibaş İlkokulu-Ortaokulu'nda Eğlenceli Etkinlik
Şehit Ömer Delibaş İlkokulu-Ortaokulu’nda Eğlenceli Etkinlik
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!