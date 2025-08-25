7 Ayda yaklaşık 42 milyarlık kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı 2025 yılının ilk 7 ayı için Gümrükler Muhafaza birimleri tarafından yapılan operasyonların raporunu açıkladı. Bu kapsamda 2025 yılının ilk 7 ayında 4 bin 246 operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda toplam 41 milyar 744 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, “2025 Yılı İlk 7 Ay (Ocak-Temmuz) Yakalamalarında Öne Çıkan Kaçak Eşya Kalemleri: 20,6 ton uyuşturucu madde, 109 milyon 299 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, 35 milyon 996 bin adet tekstil ürünü, 31.255 ton gıda maddesi, 1 milyon 500 bin adet elektrik ve elektronik eşya, 1.548 ton kimyevi madde, 1.268 adet taşıt aracı. Bunlara ek olarak, tarihi eserlerden tıbbi malzemelere, canlı hayvandan akaryakıta kadar pek çok farklı ürün grubunda da kaçak eşya yakalamaları gerçekleştirilmiştir. 2025 Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan kaçak eşya ve ürünler: 1,8 ton uyuşturucu madde, 2 milyon 82 bin adet tütün, tütün mamulü ve içki, 4 milyon 610 bin adet çeşitli ticari eşya, 4 milyon 449 bin adet tıbbi malzeme, 80 bin 186 adet elektrik ve elektronik eşya, 2.593 ton gıda ürünü, 191 adet taşıt aracı. Bunların yanı sıra akaryakıttan canlı hayvana, tekstilden tarihi eserlere kadar birçok alanda farklı kaçakçılık türlerine ilişkin yakalamalar da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı’ndan gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok” denildi.