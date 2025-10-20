  • Haberler
7. Bilim Festivali'nde SOLOTÜRK Gösterisi Büyük İlgi Gördü

Kayseri'de düzenlenen 7. Bilim Festivali, nefes kesen SOLOTÜRK gösterisi ile dikkat çekti. Festival, katılımcılara bilim ve teknolojinin büyülü dünyasını tanıtırken, aynı zamanda heyecan verici uçuş gösterileriyle de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik Alanı Coşku Dolu Anlarla Dolduruldu

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festival, bilim ve teknoloji stantlarıyla ziyaretçilerine bilgi dolu bir deneyim sundu. SOLOTÜRK ekibinin festival alanında gerçekleştirdiği etkileyici uçuşlar, vatandaşların büyük ilgisini çekti. İzleyiciler, gösterileri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydederek bu anları ölümsüzleştirdi.

Fidan Dağıtımıyla Doğaya Destek

Festival kapsamında, bilim sever vatandaşlara 1000 adet çam fidanı hediye edildi. Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman ve ekibi, etkinlik alanında fidan dağıtarak katılımcılara doğa sevgisini aşılamayı hedefledi.

Bu yılki Bilim Festivali, Kayseri'de hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosfer sunarak katılımcıların beğenisini kazandı. SOLOTÜRK'ün gösterisi ve gerçekleştirilen etkinliklerle dolu bir gün, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Haber Merkezi

