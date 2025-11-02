Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kayseri’ye kazandırılacak 7 bin 562 yeni sosyal konutun ilçe bazlı kontenjanları belli oldu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan yaptığı açıklamada, “Kayserimizin her köşesinde yaşam standardını yükseltecek bu büyük adımın şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimize bereketli ve huzurlu yuvalar temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projeleri şöyle:

1. Kayseri Merkez (Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu) ilçelerinde toplam 6 bin 20 konut yapılacak.

2. Kayseri Akkışla ilçesinde 70 konutluk sosyal konut projesi gerçekleştirilecek.

3. Kayseri Bünyan ilçesinde 100 konutluk sosyal konut projesi yapılacak.

4. Kayseri Develi ilçesinde 300 konutluk sosyal konut projesi gerçekleştirilecek.

5. Kayseri Felahiye ilçesinde 35 konutluk sosyal konut projesi yapılacak.

6. Kayseri Hacılar ilçesinde 74 konutluk sosyal konut projesi gerçekleştirilecek.

7. Kayseri Özvatan ilçesinde 150 konutluk sosyal konut projesi yapılacak.

8. Kayseri Pınarbaşı ilçesinde 29 konutluk sosyal konut projesi gerçekleştirilecek.

9. Kayseri Sarıoğlan ilçesinde 158 konutluk sosyal konut projesi yapılacak.

10. Kayseri Sarız ilçesinde 26 konutluk sosyal konut projesi gerçekleştirilecek.

11. Kayseri Tomarza ilçesinde 142 konutluk sosyal konut projesi yürütülecek.

12. Kayseri Yahyalı ilçesinde 300 konutluk sosyal konut projesi gerçekleştirilecek.

13. Kayseri Yeşilhisar ilçesinde 158 konutluk sosyal konut projesi yapılacak.